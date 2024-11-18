В Казани завершают строительство моста через Монастырскую протоку

В поселке Отары близится к завершению строительство моста через Монастырскую протоку. Об этом сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

Он напомнил, что 29-метровая конструкция соединяет улицы Техническую и Поперечно-Отарскую. Также объект важен как дополнительный выезд к Большому Казанскому кольцу.

«Для жителей поселка, промзоны Приволжского района — это очень важное направление, которое было в генеральном плане города с 1969 года. И, наконец, мы смогли это реализовать», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Кроме того, в городе проводится ремонт мостов через реки Вертелевку и Солонку в Константиновке и Кадышеве. Специалисты провели замену несущих конструкций, проложили тротуары, оборудовали территорию освещением и элементами для безопасного движения. В настоящее время они работы выполнены на 95%. Планируется, что оба объекта сдадут до конца года.

«Отдельным масштабным проектом в этом году стало завершение второго этапа капитального ремонта моста Миллениум. В соответствии с разработанными проектами выполнены гидроизоляция и ремонт опор, металлоконструкций, организована архитектурная подсветка», — заключил Игорь Куляжев.