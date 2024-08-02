В Казани завершают первый этап реконструкции тепловода по ул.Мусина

В Казани завершается первый этап реконструкции магистрального тепловода по улице Мусина. Объект был построен в 1995 году и был изношен почти на 70%, сообщили в мэрии столицы РТ.

За последние пять лет на магистральном тепловоде №17 было зарегистрировано 16 повреждений. Первый этап работ охватил участок 440 м и находится на стадии завершения — потребителям из близлежащих домов уже подали горячую воду, второй обновят до 30 сентября. Реконструкция осложняется тем, что сами трубы были подтоплены из-за сильного повышения уровня грунтовых вод. Чтобы продлить срок их службы, рабочие проводят предызоляцию. При правильном монтаже и соблюдении всех условий обновленный участок прослужит еще 30 лет. К работам привлечены 22 специалиста и 10 единиц техники.

Сегодня участок посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Как рассказали в исполкоме, к началу отопительного сезона в городе заменят 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения.