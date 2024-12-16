В Казани завершают монтаж новогодней иллюминации

В Казани завершают монтаж иллюминации к Новому году. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Арки от итальянской компании Festi Grou, уже ставшие визитной карточкой, установили на улицах Баумана и Кремлевской, площади Свободы и в парке Черное озеро. На площади Тысячелетия и в сквере Тинчурина появились цифры будущего года – 2025. Каскад, елки и снежинки разместились на улице Пушкина. Световые конструкции уже смонтировали возле центрального стадиона, на улицах Карла Маркса, Ершова, Вишневского, на Ленинской дамбе и проспекте Универсиады.

Городские елки и световые инсталляции традиционно будут украшать 17 парков и скверов города, появятся они и в новых общественных пространствах. Например, бульвар на улице Серова в праздничные дни станет площадкой для мероприятий с новогодней елкой и светящимися фигурами.

Этой зимой обновят световую конструкцию на мостах через Булак. Поменяла свою дислокацию иллюминация, украшавшая забор парка Тысячелетия. Она разместилась вдоль ограждения у танкового училища на Оренбургском тракте. Подсветка буквы «М» на Оренбургском тракте при въезде в Казань, а также моста «Миллениум» в новогодние дни будут работать по праздничному сценарию.

Местом проведения главных праздничных мероприятий в этом году станет центральная городская елка возле Центра семьи «Казан» с иллюминацией в виде шатра. Она будет радовать посетителей яркой анимацией, движущейся в такт музыки, и специальными праздничными шоу. На территории елочного городка уже установили домики для ярмарки и кафе. Монтажные работы на площадке продолжаются, завершить их планируют к 20 декабря.