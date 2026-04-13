Адаптированный для людей с ОВЗ бульвар на Серова свяжут с новым центром инклюзии

В Казани на бульваре у дома 6Б по улице Серова, рядом с мечетью и учебно-реабилитационным центром «Ярдэм», прошел осмотр четвертого, завершающего этапа благоустройства. В выездном мероприятии приняли участие депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов, директор центра «Ярдэм» и депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова, архитектор Виталий Волков, председатель общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани Марат Кадыров, представители общественности и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Бульвар, открытый 1 октября 2024 года, за короткое время стал востребованным общественным пространством. Изначально он задумывался как инклюзивная среда, доступная для разных категорий пользователей – от семей с детьми до людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом подобных комплексных пространств в России пока немного.

«Это не просто общественное пространство, а важный шаг к инклюзивности. Здесь комфортно всем: гуляют семьи, встречаются соседи, играют дети, а люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно отдыхать и заниматься спортом», – отметила директор центра «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

Сегодня бульвар активно используется в том числе реабилитантами центра, который сейчас работает при мечети и принимает людей из разных регионов России и из-за рубежа. На площадке проходят занятия и адаптивные активности, включая боччу – паралимпийский вид спорта с мячами, развивающий координацию и точность движений.

В перспективе рядом появится новый, более крупный центр инклюзии, который объединят с бульваром в единое пространство. Это позволит создать среду, где люди смогут не только проходить реабилитацию, но и полноценно включаться в городскую жизнь.

«Я прекрасно знаю, что здесь было и что стало – это небо и земля. Сейчас это доступная среда, место, которое радует глаз. Но самое важное – здесь люди общаются: нет разделения, люди с ограниченными возможностями и все остальные взаимодействуют на равных», – подчеркнул депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.

Еще несколько лет назад территория представляла собой заболоченное пространство с аварийными деревьями, отсутствием дорожек и освещения. Проект благоустройства реализовывался поэтапно с учетом мнения жителей и самих пользователей пространства.

«Мы с первых этапов включились в работу вместе с проектировщиками, а также Дирекцией парков и скверов города. Здесь учтены реальные потребности людей: тактильная плитка, контрастные перила, безопасные зоны, адаптированные площадки. По сути, это один из первых таких комплексных инклюзивных проектов, и он действительно получился удобным для разных категорий людей», – отметил председатель общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани Марат Кадыров.

Сегодня бульвар оборудован с учетом потребностей разных групп: маломобильных граждан, слабовидящих и незрячих. Здесь предусмотрены поручни, рельефная навигация, элементы со шрифтом Брайля, а также звуковые маячки, которые можно активировать с телефона. Пространство при этом не разделено на «специальные» и «обычные» зоны – все решения интегрированы в общую среду.

«Сложность заключалась в том, чтобы сделать пространство комфортным для всех. Мы сознательно не делили его на отдельные зоны, а интегрировали инклюзивные решения повсеместно – и на детских, и на спортивных площадках», – рассказал архитектор, генеральный директор компании «Мириада Групп» Виталий Волков.

По его словам, запрос на преобразование участка формировался на протяжении нескольких лет – как со стороны местных жителей, так и со стороны фонда «Ярдэм» и сообщества людей с ОВЗ.

В рамках завершающего этапа вокруг пруда создадут прогулочный маршрут с деревянным настилом и смотровыми площадками, сформируют каскад ручьев. Велодорожка пройдет вокруг водоема и соединит улицы Восход и Баруди. Также предусмотрено обустройство пешеходного перехода и установка скамьи-стелы с подсветкой.

Проект реализуется в рамках закона «Единой России» о комплексном развитии территорий (КРТ). Механизм предполагает, что при застройке территорий одновременно создается вся необходимая инфраструктура – от социальных объектов до общественных пространств.

В декабре 2024 года был принят закон, закрепляющий обязательное строительство школ, детских садов и других социальных объектов в рамках КРТ. Это позволило перейти от точечной застройки к комплексному формированию городской среды. В Правительстве России этот подход назван одним из самых эффективных в строительной отрасли, поскольку он ориентирован на создание комфортных условий для жизни.