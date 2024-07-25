В Казани завершат недостроенную 8-этажку по улице Толстого

В Казани разрешили продолжить строительные работы в незавершенном 8-этажном здании №3 по улице Толстого. Положительное заключение историко-культурной экспертизы проекта опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание должно было быть сдано еще в 2000-х, однако работы на нем были остановлены «по неустановленной причине». В апреле 2024 года этот объект по-прежнему оценивался как незавершенное строительство.

Многоквартиное кирипичное здание с нежилыми помещениями на первом этаже имеет восемь этажей. Оно расположено напротив родильного дома и примыкает к жилому дому. В настоящее время состояние конструкций оценивается как работоспособное.

Как отмечают эксперты, проект постройки отсутствует. Исследования показали, что объемно-планировочные решения объекта не соответствуют современным требованиям. Кроме того, стены не отвечают требованиям тепловой защиты, так как не имеют расчетного утепляющего слоя.

Согласно проекту, в здании проведут демонтаж ряда стен, перекрытий, лестниц, а также монтаж опор, лестниц и других конструкций, установку лифтовой шахты, строительство балконов, пробивку и закладку проемов и другие работы. Также будут проложены инженерные сети и проведено благоустройство территории: обновление асфальтобетонного покрытия, обустройство детской площадки на козырьке над входной группой, обустройство освещения, обеспечение пешеходной доступности, озеленение и прочие сопутствующие работы.

Чтобы предотвратить попадание людей и животных на стройплощадку, участок работ огородят, установят предупреждающие знаки, установят постоянное наблюдение. Кроны и листву деревьев закроют специальными щитами, что поможет защитить их от строительного мусора.