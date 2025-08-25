В Казани завершается второй этап благоустройства бульвара на улице Серова

Фото предоставлено Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

В Казани близится к завершению второй этап благоустройства бульвара на улице Серова. Работы ведутся на площади более 8 тыс. кв. м в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

По информации ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», обновление территории включает обустройство систем электроснабжения, водоснабжения и ливневой канализации. Сейчас на объекте ведутся работы по озеленению: высаживаются деревья, кустарники, газон. Строители завершают укладку пешеходных и велодорожек, монтаж систем видеонаблюдения и автополива.

На бульваре также появятся информационные стенды, скамейки, столы и урны.

После завершения работ пространство станет комфортным местом для прогулок, отдыха и занятий спортом для жителей микрорайона.

Особое внимание вопросам благоустройства общественных пространств уделяет Раис Татарстана Рустам Минниханов. В 2025 году в республике планируется обновить 61 объект: 51 – в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и 10 – по республиканской программе формирования современной городской среды. В настоящее время в работе находятся 38 объектов, степень выполнения составляет 80%.

Общая сумма выделенных средств превышает 1 млрд 896 млн рублей.