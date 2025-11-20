news_header_top
Общество 20 ноября 2025 12:37

В Казани завершается ремонт коллектора, разрушенного при попытке засыпать овраг

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В Советском районе столицы Татарстана МУП «Водоканал» завершает работы по ремонту канализационного коллектора, поврежденного при несанкционированной засыпке оврага у дома №25а на улице Латышских Стрелков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

К данному моменту специалисты выполнили основной объем работ по обходу поврежденного участка канализационных сетей. Так, смонтирована обводная линия, установлены две смотровые камеры на трубопроводе, обеспечивающие доступ к водоотводящему коллектору, проложены два новых участка трубы диаметром 500 и 200 миллиметров в обход разрушенной части коллектора. Также уложена вынесенная линия кабелей водонасосной станции «Южная-1».

Сейчас рабочие демонтируют шпунтовое ограждение и производят обратную засыпку пазух колодцев и камер.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

После полного восстановления инженерных систем потребуется разрешить вопросы о возмещении понесенных расходов, восстановлении нарушенного благоустройства и компенсации уничтоженных зеленых насаждений, подчеркнули в городской администрации.

В середине октября владелец участка в садhttps://www.tatar-inform.ru/news/posle-razruseniya-kanalizacionnogo-kollektora-v-kazani-vozbudili-ugolovnoe-delo-6006049овом некоммерческом товариществе «Любитель», желая увеличить свою территорию, без каких-либо согласований засыпал овраг, использовав примерно 150 самосвалов грунта. В результате оказался разрушен магистральный канализационный коллектор, принимающий стоки со всего микрорайона «Танкодром».

Авария спровоцировала затор и выход сточных вод на поверхность. Без воды могли остаться 590 многоквартирных и 3054 частных домов, а также больницы, школы, детские сады и ряд других зданий. Также были засыпаны высоковольтные кабели, питающие насосные станции, что нанесло значительный экологический ущерб территории.

Прокуратура оценила нанесенный ущерб в более чем 19 млн рублей. Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

