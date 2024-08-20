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В Казани завершается ремонт Алафузовского театра — фото
В Казани завершается восстановление здания Алафузовского театра, которое занимает арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Фотографиями площадки на улице Гладилова поделился в своем телеграм-канале глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Он напомнил, что здание пострадало от пожара в 2022 году. После этого здесь провели замену кровли и перекрытий, усилили фундаменты и гидроизоляцию, отремонтировали фасад. В зрительном зале проведена полная реставрация — она затронула сценическое пространство, механизмы, пол и оборудование.
«Уже осенью спектакли „Созвездие-Йолдызлык“ начнутся в отремонтированном здании», — поделился министр.
Фото: https://t.me/Rinat_Sadykov_Minmol
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