В Казани завершается ремонт Алафузовского театра — фото

Фото: https://t.me/Rinat_Sadykov_Minmol

В Казани завершается восстановление здания Алафузовского театра, которое занимает арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Фотографиями площадки на улице Гладилова поделился в своем телеграм-канале глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он напомнил, что здание пострадало от пожара в 2022 году. После этого здесь провели замену кровли и перекрытий, усилили фундаменты и гидроизоляцию, отремонтировали фасад. В зрительном зале проведена полная реставрация — она затронула сценическое пространство, механизмы, пол и оборудование.

«Уже осенью спектакли „Созвездие-Йолдызлык“ начнутся в отремонтированном здании», — поделился министр.

Фото: https://t.me/Rinat_Sadykov_Minmol