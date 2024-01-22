В Казани завершается расчистка трамвайных путей — остались участки трамваев №2 и 8

Фото: скриншот видео из телеграм-канала t.me/metroelectrotranskzn

В Казани службам наземного транспорта осталось очистить 5 км трамвайных путей из 132. В связи с устранением последствий снегопада на ряде маршрутов электротранспорта имеет место увеличение интервалов движения. Об этом сообщает «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

«Сегодня с утра на линию выпущены все 10 троллейбусных маршрутов и 8 из 9 трамвайных маршрутов. В связи с устранением последствий снежной метели, бушующей несколько дней в республике, на ряде маршрутов имеет место увеличение интервалов движения», — сказано в сообщении.

Службам необходимо расчистить 1,5 км путей до Речного порта по трамвайному маршруту № 2 и 3,5 км до остановки Химическая по маршруту № 8. Процесс усложняется тем, что 8-й трамвай ходит через частный сектор. Также часть подвижного состава находится в снежном плену на территории трамвайного депо. Технику откапывают вручную.

«В ближайшее время планируется восстановить движение всех трамвайных маршрутов. Помощь в очистке трамвайных путей оказывает МУП "Городское благоустройство"», — заверили в предприятии.

Власти Казани заявили, что снегопад 19 января побил пятилетний рекорд. Из-за сложных метеоусловий в городе продлили план «Буран» до 22 января включительно. Помочь коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только в столице республики, но и в других городах – Набережных Челнах, Нурлате, Нижнекамске. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на оперативном штабе в понедельник доложил, что, по предварительным расчетам, на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов в Казани понадобится порядка двух недель.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов передал коммунальным службам новые единицы специальной техники, в том числе снегоуборочной, и поблагодарил работников за их усилия по устранению последствий обильных снегопадов.