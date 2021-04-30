В Казани завершается отопительный сезон

С 30 апреля в столице Татарстана завершается отопительный сезон, говорится в постановлении, опубликованном мэрией Казани.

Тем не менее объекты здравоохранения, детские и другие учреждения должны быть готовы к возобновлению подачи тепла в случае необходимости. Обеспечить их готовность необходимо администрациям районов, префектуре «Старый город», Управлению образования, Управлению культуры, Управлению здравоохранения МЗ РТ по Казани, Минтруда РТ. Меры будут действовать до установления температурного режима выше +8 градусов.

Отопительный сезон 2020/2021 стартовал в Казани с конца сентября прошлого года. При этом первыми теплом были обеспечены больницы, стационары, роддома, детсады и учебные заведения