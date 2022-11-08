В Казани завершается капремонт последних пяти домов из 160, запланированных на этот год

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани заканчивается ремонт последних пяти из 160 домов, которые вошли в программу капремонта на этот год. На обновление многоквартирных домов в столице Татарстана направили 2,4 млрд рублей.

Программа предполагает замену 129 лифтов в 44 домах и 53 кровель. В 53 домах обновлены фасады, в 75 зданиях отремонтированы системы отопления. Противопожарная защита заменена на двух объектах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как продвигаются работы на последних в этом году объектах оценил мэр столицы РТ Ильсур Метшин – он оценил результаты капремонта дома №77 по ул.Качалова и сообщил жителям, что в следующем году по республиканской программе будет благоустроен их двор. «Для нас нет маленьких и больших домов, важных и неважных дворов. Все жители одинаково дороги для нас», – подчеркнул Метшин.

Напомним, средства на проведение капитального ремонта выделяются из республиканского и городского бюджетов, а также за счет поддержки собственников. Ключевые работы, которые предусмотрены программой, – ремонт фасадов, крыш и инженерных коммуникаций.