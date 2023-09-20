В Казани завершается благоустройство территории Старо-Татарской слободы

В Казани завершаются работы по благоустройству территории на улице Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе. До конца сентября — начала октября все работы по обустройству и установке декоративных объектов будут выполнены, рассказал в прямом эфире под названием «Что ждет старый город?» префект территории «Старый город» Айрат Фаизов.

«Казань выиграла грант по проекту „Туристический код“. И сейчас в центре города проводятся работы по реализации проекта. Одним из самых интересных архитектурных объектов, которые будут размещены на территории, является большое панно на торце здания №7 по улице Татарстан с интересным национальным элементом. Хасите (нагрудная перевязь — прим. Т-и) — известное татарское украшение», — сказал он.

Префект добавил, что в скором времени на улице установят новые фонарные столбы рядом с историческими объектами, арт-объекты, малые архитектурные формы. Здесь появится туристическая навигация и будут размещены скамейки.

На реализацию проекта единого туристического кода центра Казани было выделено 204 млн рублей.