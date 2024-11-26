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Происшествия 26 ноября 2024 13:54

В Казани завели дело на главу транспортной фирмы за невыплату более 1,4 млн зарплаты

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С января по октябрь прошлого года одна из транспортных компаний Казани не полностью выплачивала зарплату своему работнику. В результате фирма задолжала ему более 1,4 миллионов рублей.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, все это время на счет организации поступали необходимые для погашения задолженности деньги.

По результатам проверки на бывшего директора фирмы Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

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