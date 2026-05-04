В Казани застройщиков обязали предусматривать площадки для собак в новых ЖК

В столице Татарстана усилили требования к застройщикам в части инфраструктуры для владельцев домашних животных. С января в городе действуют обновленные градостроительные нормы: теперь в каждом новом жилом комплексе обязательно должны быть предусмотрены оборудованные площадки для выгула собак. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что изменения направлены на формирование более комфортной городской среды, где интересы жителей и их питомцев учитываются на этапе проектирования.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы людям и их питомцам было комфортно жить в нашем городе, гулять в своих дворах и никому не мешать. Поэтому новые правила проектирования строительства с инфраструктурой для питомцев – это следующий и закономерный шаг нашей программы „Казань – город без брошенных животных”», – прокомментировал введение новых правил застройки руководитель исполкома столицы РТ Рустем Гафаров.

Согласно новым требованиям, в жилых комплексах должны появляться не только площадки для выгула, но и зоны для игр и гигиены животных. Эти элементы теперь являются обязательным условием при вводе объектов в эксплуатацию, а для площадок установлены минимальные параметры по площади. Если раньше подобные нормы распространялись в основном на парки, то теперь они закреплены именно за жилой застройкой.

Поправки к нормативам градостроительного проектирования были утверждены Казанской городской Думой по поручению главы города Ильсура Метшина. По словам Искандера Гиниятуллина, развитие «пет-френдли» инфраструктуры – от специализированных площадок до доступной ветеринарной помощи – становится важной частью современной городской политики.

На сегодняшний день в Казани работает 21 площадка для выгула собак. В том числе в 2025 году открыли три новые: в экопарке «Аркадия», во дворах домов №41 и 43 на проспекте Фатыха Амирхана и в сквере «Заря».