В Казани засидевшуюся в гостях женщину случайно убили и бросили в лифте

Сегодня в Ново-савиновском суде Казани стартовал процесс по делу 35-летнего казанца Ильмира Валиуллина. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Процесс по этому делу начался с задержки и довольно быстро закончился. В суд не явились свидетели и сам подсудимый, который сейчас находится под подпиской о невыезде. О какой бы то ни было уважительной причине пропуска заседания Валиуллин суду не сообщил, на следующий процесс его сопроводят судебные приставы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», версия следствия такова: в конце июня этого года на улице Адоратского Ильмир в компании друзей и близких выпивал вместе с Дианой.

«Диана вела аморальный образ жизни и просила все время ей наливать. Она очень сильно опьянела и начала надоедать компании. Тогда Валиуллин решил выгнать ее из квартиры, сначала использовал для этого слова, но это не помогло. Потом он толкнул стоящую рядом с ним Диану в спину», – рассказал агентству источник, близкий к следствию.

После этого женщина потеряла равновесие и ударилась лицом о выступающую дверную ручку, после чего упала на пол на правую часть лица. Таким образом она получила закрытую травму головы из-за толчка Ильмира Валиуллина.

После падения Ильмир и его приятель смогли поднять Диану на ноги и довести до лифта, где и оставили, чтобы после пробуждения она пошла домой. Чуть позже ее сопящую и хрипящую, с кровью на лице, нашел житель дома и вызвал скорую. Женщину забрали в больницу и провели операцию по удалению образовавшейся гиматомы. Но операция ей не помогла. Через несколько дней она скончалась от полученной травмы. Ильмир Валиуллин полностью признал свою вину.

Потерпевшим по уголовному делу проходит отец девушки. Через несколько дней суд начнет рассматривать это дело уже в присутствии Валиуллина.