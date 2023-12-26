В Казани заселили три новых социально-ипотечных дома

В казанском жилом районе «Салават Купере» сегодня началось заселение трех новых домов, построенных по программе социальной ипотеки. Суммарно ключи от новых квартир получат 420 семей, сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Раисе РТ Булат Гилманов.

«С начала года мы построили свыше 160 тыс. кв. метров жилья и обеспечили квартирами около 3 тыс. семей. Таким образом, все государственные программы, реализуемые жилищным фондом, выполнены, как и поручения <…>», — заявил он.

Новые дома расположены в жилом комплексе «Мәхәббәт». Гилманов подчеркнул, что в планах на начало 2024 года заселить еще два дома суммарно на 144 квартиры, а всего ЖК будет состоять из 14 домов на более чем 2 тыс. квартир.

Все квартиры в новых домах оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматическими системами удаленного считывания данных.

На первых этажах для жителей созданы специальные помещения, где можно оставить велосипед или коляску, а также пеленальные комнаты, туалеты и места, где можно помыть лапы домашним питомцам после прогулок.

Во дворах предусмотрены зоны отдыха с детскими и спортивными сооружениями, а также лавочки для родителей, которые будут следить за детьми.

Отдельно Булат Гилманов отметил, что новые квартиры создаются по новым стандартам. Так, в каждой из них есть большая кухня, на которой сможет собираться вся семья, не мешая друг другу, и не менее просторная спальня.

Все дома построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект был инициирован Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.