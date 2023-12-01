В Казани зарезервировали два участка земли для строительства жилья для госнужд

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани зарезервировано два участка земли для строительства жилья для государственных нужд. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Первый из участков расположен по ул.Голубятникова в Ново-Савиновском районе города. Площадь земель, включаемых в государственный резервный фонд, составляет 0,3512 гектара.

Площадь второго, который находится на ул.3-й Кленовой в Советском районе, — более 1,9 гектара.

Оба участка зарезервированы на три года. Согласно документам, на них запланирована стреднеэтажная жилая застройка.

«Установить, что права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, ограничиваются в связи с его резервированием для государственных нужд в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений», — говорится в тексте.