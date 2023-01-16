Четыре купели для крещенских купаний появятся в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В предстоящий праздник Крещения Господня на территории татарстанской столицы будут действовать четыре площадки для крещенских купаний. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Он напомнил, что 19 января православные верующие отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день состоятся праздничные богослужения в храмах Казани.

«Освящение воды будет совершаться сразу после праздничного богослужения с 10 до 12 часов дня. Для жителей и гостей столицы планируется проведение крещенских купаний в четырех местах. Это две площадки на озере Верхний Кабан по улицам Давликеевская, 8 и Борисковская, 54. Также купания пройдут на реке Волге у храма Николая Чудотворца (жилой массив Красная Горка по улице Приволжская, 32) и в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери „Живоносный источник“ (жилой массив Савиново по улице 5-я Кадышевская, 12)», — сообщил докладчик.

По его словам, в местах проведения обрядов создадут условия для празднования Крещения. Будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой помощи и полиции.

«Просим участников мероприятий соблюдать требования безопасности», — заключил Ильнур Шакиров.