В Казани заработали уже 12 фонтанов

В Казани начали включать фонтаны. Работают уже 12 из них, сообщила пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.

В пятницу, 6 мая, запустили следующие фонтаны:

«Лягушки», «Голуби» и «Русалка» на ул.Баумана,

в Лядском саду,

возле театра оперы и балета,

в Ленинском садике,

на площади возле театра им.Г.Камала,

в саду им.Кирова,

на ул.Миславского,

на Советской площади,

в сквере «Стамбул»,

перед ДК железнодорожников в Юдино.

Этим летом в Казани будут радовать горожан 24 фонтана из 28, находящихся на балансе Комитета внешнего благоустройства.

В ближайшие выходные планируется запустить фонтан на площади у ДК им.Саид-Галиева в поселке Дербышки. А уже ближе к концу мая запустят большой «плавающий» фонтан на озере Нижний Кабан.

В комитете пояснили, что такое расконсервация фонтанов - специалисты снимают фанеру, чистят, подкрашивают, устанавливают оборудование и запускают фонтаны. Обычно этот процесс занимает один день, но с крупными фонтанами может затянуться.

