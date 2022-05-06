В Казани заработали уже 12 фонтанов
В Казани начали включать фонтаны. Работают уже 12 из них, сообщила пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.
В пятницу, 6 мая, запустили следующие фонтаны:
- «Лягушки», «Голуби» и «Русалка» на ул.Баумана,
- в Лядском саду,
- возле театра оперы и балета,
- в Ленинском садике,
- на площади возле театра им.Г.Камала,
- в саду им.Кирова,
- на ул.Миславского,
- на Советской площади,
- в сквере «Стамбул»,
- перед ДК железнодорожников в Юдино.
Этим летом в Казани будут радовать горожан 24 фонтана из 28, находящихся на балансе Комитета внешнего благоустройства.
В ближайшие выходные планируется запустить фонтан на площади у ДК им.Саид-Галиева в поселке Дербышки. А уже ближе к концу мая запустят большой «плавающий» фонтан на озере Нижний Кабан.
В комитете пояснили, что такое расконсервация фонтанов - специалисты снимают фанеру, чистят, подкрашивают, устанавливают оборудование и запускают фонтаны. Обычно этот процесс занимает один день, но с крупными фонтанами может затянуться.