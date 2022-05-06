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Общество
6 мая 2022  20:49

В Казани заработали уже 12 фонтанов

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В Казани начали включать фонтаны. Работают уже 12 из них, сообщила пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.

В пятницу, 6 мая, запустили следующие фонтаны:

  • «Лягушки», «Голуби» и «Русалка» на ул.Баумана, 
  • в Лядском саду, 
  • возле театра оперы и балета, 
  • в Ленинском садике, 
  • на площади возле театра им.Г.Камала, 
  • в саду им.Кирова, 
  • на ул.Миславского, 
  • на Советской площади, 
  • в сквере «Стамбул», 
  • перед ДК железнодорожников в Юдино.

Этим летом в Казани будут радовать горожан 24 фонтана из 28, находящихся на балансе Комитета внешнего благоустройства.

В ближайшие выходные планируется запустить фонтан на площади у ДК им.Саид-Галиева в поселке Дербышки. А уже ближе к концу мая запустят большой «плавающий» фонтан на озере Нижний Кабан.

В комитете пояснили, что такое расконсервация фонтанов - специалисты снимают фанеру, чистят, подкрашивают, устанавливают оборудование и запускают фонтаны. Обычно этот процесс занимает один день, но с крупными фонтанами может затянуться.
 

#Фонтаны #Благоустройство
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