В Казани заработали горячие линии по пуску тепла

Мэрия Казани опубликовала телефоны горячей линии по вопросам старта отопительного сезона. Консультации для горожан по этому вопросу проводят в каждой районной администрации города:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)223-22-44;



Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)223-21-11 (доб.2305);



Кировский и Московский районы: +7(843)223-29-99;



Советский район: +7(843)223-20-00 (доб. 4110, 4311);



Префектура «Старый город»: +7(843)221-49-99.

Кроме того, позвонить можно в Комитет жилищно-коммунального хозяйства по телефонам: +7(843)590-96-22, +7(843)590-96-23; а также в систему «Открытая Казань»: +7(843)236-41-23.

Отопительный сезон в Казани стартовал вчера, сегодня, по данным мэрии города, тепло поступило уже в 3,2 тыс. многоквартирных домов – это 59,2% от их общего количества. В общей сложности тепло планируют подать почти в 5,5 тыс. зданий.

Также отопление подключено в 726 объектов социальной сферы, что составляет 85,3% от плана. Среди них 372 детских сада, 236 школ, 68 объектов здравоохранения и 17 учреждений культуры.



