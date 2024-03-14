В Казани заработала православная книжная выставка-ярмарка

Сегодня в Казани в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» открылась православная книжная выставка-ярмарка. Это одно из мероприятий фестиваля православной книги, который проходит с 4 по 16 марта.

Организаторы проекта – отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии, епархиальный музей, миссионерский отдел Казанской епархии и исторический парк «Россия — Моя история».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На выставке-ярмарке представят новинки православных издательств, также будут организованы встречи с известными православными писателями и лекции священнослужителей. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с литературой для детей и подростков, будет выставлена не только религиозная, но и историческая литература, а также книги о психологии.

На открытии присутствовало духовенство Татарстанской митрополии, в том числе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, известные писатели, научные и общественные деятели. Сегодня здесь пройдет встреча с блогерами.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также в 17:00 в конференц-зале исторического парка пройдет лекция «Зачем мы изучаем церковную историю?». Занятие проведет заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, доктор церковной истории протоиерей Алексий Колчерин.

15 марта в 12:00 пройдет встреча «Великий пост и современность». Лекцию прочитает первый проректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов.

В 14:00 запланирована творческая встреча с писательницей Екатериной Федорчук. Автор презентует посетителям мероприятия книгу «Трибунал».

16 марта в 12:00 состоится лекция «Масленица и Великий пост в православной культуре». Занятие проведет магистр богословия, помощник руководителя миссионерского отдела Казанской епархии протоиерей Николай Дьяков.

Выставка будет работать с 14 по 16 марта, с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный.