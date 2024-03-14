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В Казани заработала православная книжная выставка-ярмарка
Сегодня в Казани в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» открылась православная книжная выставка-ярмарка. Это одно из мероприятий фестиваля православной книги, который проходит с 4 по 16 марта.
Организаторы проекта – отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии, епархиальный музей, миссионерский отдел Казанской епархии и исторический парк «Россия — Моя история».
На выставке-ярмарке представят новинки православных издательств, также будут организованы встречи с известными православными писателями и лекции священнослужителей. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с литературой для детей и подростков, будет выставлена не только религиозная, но и историческая литература, а также книги о психологии.
На открытии присутствовало духовенство Татарстанской митрополии, в том числе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, известные писатели, научные и общественные деятели. Сегодня здесь пройдет встреча с блогерами.
Также в 17:00 в конференц-зале исторического парка пройдет лекция «Зачем мы изучаем церковную историю?». Занятие проведет заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, доктор церковной истории протоиерей Алексий Колчерин.
15 марта в 12:00 пройдет встреча «Великий пост и современность». Лекцию прочитает первый проректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов.
В 14:00 запланирована творческая встреча с писательницей Екатериной Федорчук. Автор презентует посетителям мероприятия книгу «Трибунал».
16 марта в 12:00 состоится лекция «Масленица и Великий пост в православной культуре». Занятие проведет магистр богословия, помощник руководителя миссионерского отдела Казанской епархии протоиерей Николай Дьяков.
Выставка будет работать с 14 по 16 марта, с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный.
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