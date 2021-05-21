В Казани заработала первая автоматическая мойка колес на стройплощадке

Новый стандарт мойки колес автотранспорта на строительных площадках будет внедряться в Казани. Первая автоматическая система заработала на стройплощадке жилого комплекса «Яратам». Система, которая не требует участия человека, позволяет значительно сократить время мойки колес и исключить попадание грязных стоков в почву. С работой мойки сегодня ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Система российского производства «Нептун Авто» представляет собой открытую платформу с боковыми стенками, которая оборудована 100 форсунками высокого давления. Цистерна объемом 20 кубометров установлена под платформой. В пункте организован закрытый цикл циркуляции воды — отработанная вода после четырехэтапной очистки антисептиками не попадает в грунт. Система эффективно очищает как внешнюю сторону, но и внутреннюю часть колес и днище автомобиля. Время мойки составляет 30 секунд, стандартная ручная мойка занимает от двух до пяти минут, объяснили мэру на стройплощадке.

По данным исполкома Казани, в настоящее время в городе работы ведутся на 83 строительных площадках, через которые ежедневно проезжают по 100 машин. Все стройплощадки оборудованы мойками колес. За 2020 год было наложено 13 штрафов за вынос грязи со строительных площадок, а за пять месяцев текущего года — три.

«Культура строительства и уважение к городу выросли, но факты нарушений еще остаются», — сказал Ильсур Метшин и добавил, что все предприятия строительной индустрии должны иметь единый стандарт в плане соблюдения чистоты.

Фото: kzn.ru.