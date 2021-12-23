Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани заработала новая дезинфекционная станция, которая стала первым подобном объектом, возведенным в России за последние 20 лет. Прежде дезстанция располагалась в аварийном здании 1928 года на улице Карла Маркса.

«Условия и возможности для работы оставляли желать лучшего. Было принято решение о строительстве здания, в котором мы сейчас находимся», — отметил градоначальник Ильсур Метшин, который посетил сегодня новый объект, расположенный на улице Дементьева.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина подчеркнула, что работа дезинфекционной станции не заметна на первый взгляд, однако очень важна — специалисты трудятся над недопущением распространения инфекционных заболеваний.

Новое двухэтажное здание имеет площадь в 1480 кв. метров. Дезстанция занимается обработкой очагов инфекций: домашних, в рабочих коллективах, школах и детсадах. Кроме того, специалисты занимаются профилактической обработкой территорий, а также участвует в подготовке и проведении крупных мероприятий в городе. Так, они проводили обработку в период Универсиады, чемпионатов по водным видам спорта и по футболу, чемпионата WorldSkills.