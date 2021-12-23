В Казани заработала новая дезинфекционная станция
В Казани заработала новая дезинфекционная станция, которая стала первым подобном объектом, возведенным в России за последние 20 лет. Прежде дезстанция располагалась в аварийном здании 1928 года на улице Карла Маркса.
«Условия и возможности для работы оставляли желать лучшего. Было принято решение о строительстве здания, в котором мы сейчас находимся», — отметил градоначальник Ильсур Метшин, который посетил сегодня новый объект, расположенный на улице Дементьева.
Руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина подчеркнула, что работа дезинфекционной станции не заметна на первый взгляд, однако очень важна — специалисты трудятся над недопущением распространения инфекционных заболеваний.
Новое двухэтажное здание имеет площадь в 1480 кв. метров. Дезстанция занимается обработкой очагов инфекций: домашних, в рабочих коллективах, школах и детсадах. Кроме того, специалисты занимаются профилактической обработкой территорий, а также участвует в подготовке и проведении крупных мероприятий в городе. Так, они проводили обработку в период Универсиады, чемпионатов по водным видам спорта и по футболу, чемпионата WorldSkills.