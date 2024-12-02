«Помогут с выплатами и социальными вопросами»: в Казани открыли Военно-социальный центр

Помогать участникам и ветеранам СВО с получением выплаты, страхового обеспечения и даже вопросов, касающихся медицины теперь будет представитель Военно-социального центра Министерства Обороны РФ. Сегодня он впервые начал свою работу на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.

Представитель ВСЦ будет работать во всех регионах страны. Все они – действующие участники спецоперации. Такие специалисты будут решать вопросы, касающиеся социальных выплат, денежного довольствия, компенсаций, медицинского, жилищного и страхового обеспечения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Военнослужащие и его родные смогут решить все вопросы по принципу «одного окна». Им не придется собирать справки в разных министерствах и ведомствах и тратить на это несколько дней.

В Татарстане представителем Военно-социального центра стал ветеран боевых действий Андрей Яковлев, который участвовал в специальной военной операции. Сейчас ему 53 года. Осенью, когда началась мобилизация, он пошел добровольцем на фронт. Участвовал во взятии Авдеевки, как штурмовик.

Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение. Осколок попал ему в шею, но боец чудом выжил. После долгой реабилитации ему удалось восстановиться, но вернуться на службу он не смог. Поэтому и решил продолжить приносить пользу Родине уже в другой сфере.

«В этой новой должности я буду опираться на собственный опыт, опыт своих товарищей и те новые знания, которые я здесь получу. Работы много, работать надо, хочется быть полезным», – поделился он.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина объяснила, что представитель Военно-социального центра будет заниматься непосредственно действующими военнослужащими.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Наш фонд был создан для работы с демобилизованными военнослужащими и не всегда мы могли достаточно оперативно помочь в решении проблем действующих военнослужащих. Все таки мы гражданская структура. Логично было предположить, что сотрудник Военно-социального центра должен начать работать в филиале фонда - это общая практика по всей Российской Федерации», – рассказала руководитель филиала фонда.

Представитель вновь открывшегося центра будет работать в тесной связке с Министерством обороны и Военным комиссариатом, добавила Гузель Удачина.

«Основная задача военно-социального центра –обеспечение законных прав, социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Военно-социальный центр входит в различные органы военного управления. Задачами центра будут являться оказание помощи в обеспечении денежного довольствия военнослужащего, выплаты социальных гарантий, соцвыплаты, медицинское сопровождение, жилищное обеспечение, санаторно-курортное лечение», – рассказал начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Военный комиссариат РТ организовал взаимодействие центра с министром обороны РФ. Со дня его открытие все проблемные вопросы участников СВО и их родных будут решать еще быстрее, чем раньше, отметил он.

Помощник Премьер-министра РТ, председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Владимир Майстренко отметил, что открытие такого центра сейчас как нельзя акутально.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Благодаря этой должности будет гарантировано выстроена работа с военнослужащими, которые продолжают службу и выполняют боевые задачи на СВО. Поэтому для нас, для Ассоциации, это будет связь с действующими и с уволенными военнослужащими, в том числе в работе с социальными вопросами», – рассказал Владимир Майстренко.

Принимать представитель Военно-социального центра будет ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: пр-т Ямашева, 1.