В Казани заработал телеграм-бот, рассказывающий о наличии вакцины в прививочных пунктах

Мэрия Казани и Управление здравоохранения столицы Татарстан запустили Telegram-бот о вакцинации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в горздраве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«В первой версии бота можно выбрать вакцину от Covid-19 и узнать, в каких пунктах города она есть. Информация о количестве вакцин в каждом пункте обновляется каждое утро», – отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Бот работает в мессенджере Telegram, его можно запустить по ссылке.

Чтобы начать бота, сначала следует выбрать вакцину, которой хотите привиться:

— «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак». Вводится с 18 лет, два компонента. Можно беременным с 22 недель и кормящим женщинам.

— «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина. Вводится с 18 лет перенесшим Covid-19 и привитым больше полугода назад.

— «ЭпиВакКорона». Вводится двукратно с 18 лет.

- «КовиВак» двухфазный препарат для жителей 18–60 лет.

Следующим шагом бот предложит выбрать удобный район города, где хотите привиться против новой коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В результате, казанцы увидят, где можно найти нужную вакцину и сколько доз есть в пункте. В Управлении здравоохранения отметили, что информация по количеству доз в пункте обновляется каждый день. В боте указано количество доз на 8:00 текущего дня.

В горздраве добавили, что возможности бота будут расширяться.