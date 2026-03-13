В Казани заработал специальный ресурс по кибербезопасности

В столице Татарстана заработал специализированный ресурс по кибербезопасности, существующий в виде раздела на портале «Моя Казань». Об этом напоминает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Киберпреступность – чума нашего времени. Огромные цифры ущерба для любой семьи, для любого случая – это личная трагедия. И, к сожалению, под ударом оказываемся все: наши дети, родители, бабушки и дедушки. Старшее поколение особенно уязвимо и беззащитно – у них нет иммунитета, нет соответствующих знаний и компетенций», – замечал ранее по этому поводу мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы не раз становились площадкой для системного подхода к решению тех или иных проблем и можем служить примером», – выражал уверенность глава города в связи с запуском портала.

Ресурс предназначен для повышения цифровой грамотности горожан. В разделе размещены пошаговые инструкции по защите аккаунтов и рекомендации по безопасной работе с гаджетами. На главной странице опубликованы прямые контакты горячих линий полиции и номер единого колл-центра мэрии для оперативных консультаций.

Создатели портала использовали анонимизированные истории реальных пострадавших, в которых злоумышленники применяли самые разные способы обмана – от классических схем с «сотрудниками банка» до заражения устройств вирусами через онлайн-игры. Закрепить навыки, позволяющие распознать уловки мошенников, пользователи могут с помощью интерактивной викторины.

По словам директора Казанского городского общественного центра Екатерины Ямбаршевой, запуск онлайн-раздела – лишь первый этап масштабной программы. В течение 2026 года по поручению мэра Казани и прокуратуры РТ специально собранная команда цифровой безопасности проведет серию очных мероприятий. Для представителей молодежи предназначены интерактивные квизы и уроки в школах и вузах, для родителей – тематические собрания и встречи с депутатами, для пожилых людей – спецкурсы в рамках проекта «Жизнелюб».

Параллельно в городе собираются развернуть широкую информационную кампанию. Предупреждающие материалы появятся в социальных сетях и госпабликах, на стенах социальных учреждений и билбордах.