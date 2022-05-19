В Казани заработал онлайн-сервис для будущих мам «Связь»

Беременные жительницы Казани могут наблюдать за своим самочувствием через онлайн-приложение «Связь». Присоединиться к нему может любая пациентка, подключенная к одноименному сервису, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сейчас в сервис включены около 70% будущих мам, живущих в городе. Приложение напомнит им о приеме лекарств, позволит отслеживать актуальные показатели здоровья и в случае признаков болезни передаст данные медикам. Для этого нужно указать симптомы, к примеру одышку, заложенность носа, боль в горле и другие. Также здесь имеется чат для консультаций с врачом.

Сервис «Связь» помогает производить дистанционный мониторинг здоровья беременных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«На сегодняшний день к сервису подключены четыре городские больницы и все женские консультации», — уточнили в мэрии.

Сервис доступен на сайте и в App Store. Планируется, что в этом году появится версия для Android.