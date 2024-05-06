В Казани заработал гуманитарный центр «Молодой Гвардии Единой России»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани начал работу гуманитарный центр «Молодой гвардии Единой России», который займется подготовкой волонтеров для миссий. В этом центре можно будет пройти курсы обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. На торжественном открытии с приветственной речью выступил заместитель секретаря татарстанского отделения партии «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Уверен, что открывающийся сегодня центр позволит серьезно улучшить работу по подготовке волонтеров и гуманитарной помощи для наших бойцов, а также расширить масштабы. Хочется пожелать вам в этом больших успехов. Берегите себя, своих родных и близких, нашу страну. В том, что у вас это получится, я не сомневаюсь», — обратился к собравшимся молодогвардейцам Камалтынов.

Он поблагодарил молодых людей за ту работу, которую они делают в части гуманитарной помощи бойцам СВО и новым российским территориям, и подчеркнул, что благодаря такой молодежи в будущем наша страна будет оставаться сильной.

Центр охватит сразу несколько направлений работы. В их числе обучение тактической медицине, оказание первой помощи, начальная военная подготовка, управление БПЛА и правила безопасности при атаках БПЛА. Кроме того, будет организовано изготовление вспомогательных приспособлений для военнослужащих, таких как маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, нашлемники, пятиточечники и производство различных комплектующих на 3D-принтере.

«Такие гуманитарные центры позволяют аккумулировать огромное количество волонтеров. Они открыты по всей линии боевого соприкосновения, в том числе и в Лисичанске. Появление такого места здесь позволит готовить еще больше добровольцев. Причем наш опыт говорит о том, что подготовленные ребята успевают сделать гораздо больше дел и могут работать в более трудных условиях», — отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Он подчеркнул, что в Татарстане работает большая и активная команда «Молодой гвардии», которая выполняет очень много работы по обеспечению гуманитарной помощью жителей новых территорий и бойцов, защищающих нашу страну.