В Казани заработал Фонд помощи семьям мобилизованных

В татарстанской столице начал работу городской Фонд помощи семьям мобилизованных казанцев. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что деятельность фонда была организована на площадке проекта «Добрая Казань» и ориентирована на адресные меры поддержки семей мобилизованных.

«Все желающие могут перечислять средства, а также оказывать конкретную поддержку. Из этого фонда мы будем выделять средства для адресной помощи семьям: оплата лекарств, внеплановые медицинские обследования, покупки вещей для детей и другие расходы. По общегородскому телефону поддержки семей мобилизованных на базе «Доброй Казани» уже поступило 367 обращений, из них отработаны 302. Взяты под патронаж 18 семей, нуждающихся в волонтерской помощи», – резюмировала Гузель Сагитова.

Телефон горячей линии +7(843)558-74-18 заработал на базе «Доброй Казани» с 1 октября. Все желающие также могут обратиться в офис «Доброй Казани» по адресу: Казань, ул.Сеченова, 5.