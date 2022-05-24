Первая библиотека с концертным залом откроется в Казани

В пятницу, 27 мая, в Приволжском районе Казани на улице Мавлютова после капитального ремонта откроется библиотека №13, получившая теперь название «Сандугач». Она станет первой в городе муниципальной библиотекой с концертным залом и станцией возврата книг, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Новый стандарт модернизации отличает создание зон для творческих встреч, зала для обучающих занятий и самостоятельной творческой работы, выставочного зала, посвященного творческому наследию поэтессы и драматурга Гульшат Зайнашевой (лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая), и сменных экспозиций. Ранее аналогичным образом была обновлена библиотека на улице Клары Цеткин, но концертный зал там оборудовать не стали.

Перед открытием библиотеку посетил мэр Казани Ильсур Метшин. В прошлом году он инициировал увеличение средств, выделяемых из городского бюджета на пополнение книжных фондов библиотек, с 5 млн до 12 млн рублей. Это позволило приобрести 12,6 тыс. новых книг.

Кроме того, внутреннее пространство библиотеки на улице Мавлютова было изменено для большего удобства посетителей также по поручению главы города. Построенная в 1989 году библиотека №13 является одной из самых посещаемых в Казани — до ремонта в ней бывали примерно 5 тыс. читателей ежегодно.

«Сегодня библиотеки должны быть творческими пространствами, где любители книг могли бы пообщаться с авторами произведений, где проводились бы тематические встречи. Пару лет назад, когда мы открыли библиотеку на улице Клары Цеткин, казанцы поддержали такой подход <…>», — поделился своим пониманием функционала современных библиотек мэр.

«Нас очень радует, что, несмотря на гаджеты и компьютеры, с каждым днем растет количество читающих. Сейчас не только старшее поколение возвращается в библиотеки, но и молодежь. За прошлый год в Казани на 200 тыс. читателей стало больше. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении», — добавил Ильсур Метшин.

Название, которое получила библиотека на Мавлютова, отсылает к песне поэтессы Гульшат Зайнашевой «Китмә, сандугач». «Собственное уникальное название становится ресурсом, который работает на повышение имиджа и узнаваемости библиотеки в местном сообществе, выделяет ее среди других учреждений <…>», — заявила директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Ибрагимова.

Реконструкция библиотеки на улице Мавлютова началась в августе 2021 года. Авторами проекта стали ООО «КРК Групп» и бюро «Архитектурный десант», участвовавшее в модернизации библиотеки №26 на улице Клары Цеткин. Помимо прочего, в библиотеке появилась станция возврата книг, которая позволяет самостоятельно сдать прочитанное издание, положив его в книгоприемник. В будущем рядом планируется установить специальный бокс, с помощью которого горожане смогут взять или вернуть книги в любое удобное для них время.