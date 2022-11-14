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Ру Тат
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Казань
14 ноября 2022  14:16

В Казани заработает отсрочка платежей за аренду муниципального имущества

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В столице Татарстана введут новую форму поддержки бизнеса — отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По словам чиновника, льготный механизм начнет действовать после того, как соответствующее постановление будет утверждено Правительством РТ. 

Шакиров также напомнил, что в городе уже работают муниципальные меры поддержки. Среди них — мораторий на штрафы, бесплатные летние веранды, льготный режим муниципальных парковок и пролонгация платежей по аренде рекламных конструкций.

#Деловой понедельник #поддержка бизнеса #Казань
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