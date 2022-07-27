В Казани заработает бесплатное такси для семей с детьми с ОВЗ

С 15 августа в Казани начнет работу социальное такси. Воспользоваться его услугами смогут семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. Сервис запустит благотворительный фонд «Сможем вместе».

Помимо этого, социальное такси начнет работу в Пестречинском, Зеленодольском и Лаишевском районах.

«Сервис начнет полноценную работу с 15 августа, он будет доступен для семей с детьми-инвалидами до 18 лет, которые могут находиться в автомобиле без коляски (в удерживающем устройстве). До мест лечения, реабилитации, досуга и отдыха подопечных будут возить на двух автомобилях — Chevrolet Niva и Niva Travel», — говорится в сообщении.

Желающие воспользоваться услугами такого такси должны сообщить о поездке заранее. Задать вопросы можно в сообществе благотворительного фонда во «ВКонтакте» и в WhatsApp по номеру +7(960)040-40-42.