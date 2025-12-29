В Казани запустят театрально-экскурсионный маршрут к 140-летию Габдуллы Тукая

С 5 января в Казани стартует театрально-экскурсионный маршрут «Адреса души. Тукай». Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Республики Татарстан.

Проект объединяет музейные экспозиции, городские прогулки, гастрономию и современные театральные технологии.

Маршрут посвящен юбилею Габдуллы Тукая и представляет собой комплексный культурный продукт, созданный при участии Нацмузея РТ, театра им. К. Тинчурина и Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

Программа маршрута:

Литературный музей Г. Тукая: Специальная экскурсия по мемориальной коллекции поэта и его окружения. Посетители впервые смогут посетить башню-ладью здания, которая ранее была доступна только для внешнего осмотра;

Гастрономическая часть: Чаепитие в ресторане с дегустацией любимых блюд Габдуллы Тукая;

Городская прогулка: Осмотр достопримечательностей Старо-Татарской слободы и набережной озера Кабан по историческим адресам, связанным с жизнью поэта в начале XX века;

Театральный финал: Просмотр мультимедийной программы «Тукай. Оркестр. Ясалма интеллект» в театре им. К. Тинчурина. Постановка основана на автобиографии поэта «Исемдә калганнар» и использует современные мультимедийные технологии.

Мероприятие будет проводиться на татарском и русском языках. Первая экскурсия состоится 5 января в 11:00 на татарском языке, старт – в Литературном музее Г. Тукая по адресу: Казань, улица Г. Тукая, 74.