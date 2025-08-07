news_header_top
Общество 7 августа 2025 10:52

В Казани запустят программу обучения родителей детей-инвалидов

В Казани на базе благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» откроют инклюзивный медицинский центр для новорожденных с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В нем родители особенных детей смогут научиться правильному уходу за малышами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

В новом центре планируют организовать полный комплекс психолого-медико-педагогической абилитации для младенцев и их родителей.

Центр для новорожденных разместится в новом корпусе реабилитационного центра «Ярдэм» на улице Серова, строительство которого завершится в 2026 году.

Фонд «Ярдам-Помощь» специализируется на реабилитации людей с инвалидностью, помогает участникам СВО и их семьям. Подробнее о работе благотворительного фонда читайте в материале: Имам мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов: «Человеку важно чувствовать, что он кому-то нужен».

