В Казани запустят эксперимент по поиску сосулек на крышах с помощью ИИ

С 2025 года в Татарстане хотят запустить пилотный проект по новому способу мониторинга состояния крыш зимой. Так, к поиску снежных шапок и сосулек планируют привлечь технологии искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра трансформации столицы РТ Дмитрия Кремлева.

По словам собеседника издания, тестирование механизма уже стартовало. Кроме того, ИИ уже занимается мониторингом качества уборки тротуаров и дорог в городе. В результате городские службы узнают о нерасчищенных участках благодаря мобильным камерам, установленных на автобусах и мусоровозах. Ими оборудованы 25 единиц общественного транспорта и 10 мусоровозов.