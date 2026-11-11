В Казани запустят дополнительные электрички до аэропорта 11 и 12 ноября

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В дни проведения Международной строительной недели БРИКС между Казанью и аэропортом запустят дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать 11 и 12 ноября, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

В частности, 11 ноября дополнительный дневной поезд отправится со станции «Казань» в аэропорт в 14:30. Обратный рейс запланирован на 15:10.

Также в оба дня назначены вечерние рейсы. Электричка из Казани отправится в 17:35 и прибудет в аэропорт в 18:02. В обратном направлении поезд отправится в 18:50 и прибудет в столицу Татарстана в 19:20.

Все дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.