В Казани запустят дополнительные автобусы к кладбищам на Радоницу

В родительский день, 3 мая, казанцы смогут добраться до городских кладбищ на дополнительных автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, до Самосыровского кладбища можно будет доехать от проспекта Победы (маршрут №201с), от Чеховского рынка (№202с); от Самосыровского кладбища автобусы будут ездить до похоронного комплекса «Курган» (№207с) и Мусульманского кладбища (№210с). К кладбищу в поселке Сухая река пассажиров доставят от КДК им. Ленина (№206с) и от улицы Гаврилова (№208с). Также будут курсировать автобусы №84 – от улицы Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса, №204с – от поселка Дербышки до кладбища в населенном пункте, №205с – от ДК Железнодорожников до кладбища в поселке Юдино и №209с – от площади Вахитова до Ново-Татарского кладбища.

Помимо этого, 3 мая ряд маршрутов общественного транспорта будет работать по графику буднего дня. Это автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7.