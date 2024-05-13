В Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ 14 мая и 22 июня

В памятные дни в Казани будут курсировать дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Маршруты будут открыты на Радоницу — 14 мая и Троицкую родительскую субботу — 22 июня.

До Самосыровского кладбища можно будет добраться на автобусе №201с, который начнёт движение от проспекта Победы, и №202с — от Чеховского рынка. На каждый маршрут выйдет по 10 машин.

Автобус №204с будет перевозить горожан от жилого массива Дербышки до местного кладбища, а №205с — от ДК Железнодорожников до Юдинского клабища.

Шесть единиц транспорта (№ 206с) выйдут на маршрут от КДК Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая река. Также до него можно добраться от улицы Гаврилова на восьми автобусах № 208с. До кладбища «Курган» будет ездить автобус №207с от Самосыровского клабища.

От площади Вахитова до Татарского кладбища будет ездить один специальный автобус № 209с, а от Самосыровского кладбища — №210 до Мусульманского кладбища.

Еще один спецмаршрут — №84 — «Ул.Халитова — Киндерское кладбище — жилой массив Чебакса».