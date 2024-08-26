В Казани запустят чат-бот для проверки наличия штрафов

В Казани запустят чат-бот «Штрафы админкомиссии». С его помощью можно будет узнать о наличии или отсутствии штрафов, а также получить информацию об административном правонарушении и способах оплаты денежного взыскания, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Telegram-бот позволит оформить подписку на получение уведомлений о назначении новых штрафов.

«В следующем месяце данный чат-бот заработает в полном объеме. Кроме того, данные о штрафах поступают в личные кабинеты граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг по аналогии со штрафами ГАИ», – уточнил докладчик.

Всего за семь месяцев 2024 года сотрудники Управления по организации деятельности административных комиссий рассмотрели около 135,3 тысячи дел о различных нарушениях правил благоустройства в отношении физических и юридических лиц. Составлено 135 288 протоколов, наложены штрафы на общую сумму 350 млн рублей.