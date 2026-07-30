В Казани запустили проект «Час культуры в бизнесе»

В Национальном музее Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ и Национальным музеем РТ. Стратегический альянс, инициированный Комитетом по культуре АПМСБ РТ, открывает новую главу в развитии предпринимательской среды через искусство. Главной премьерой дня стала презентация проекта «Час культуры в бизнесе», сообщили организаторы.

По полученной информации, проект призван помочь предпринимателям найти новые точки опоры и выйти на другой уровень мышления через знакомство с искусством. Это пространство, где деловой подход встречается с вдохновением. Премьера сразу заявлена в международном формате.

Согласно сообщению, в день подписания соглашения гости стали участниками творческой встречи с турецкой художницей Айгуль Окутан (Стамбул). Для присутствующих открылась выставка ее картин, ставшая мостом между культурой России и Турции.

Видео от Ассоциации предприятий МСБ РТ

«Час культуры в бизнесе» – это пространство, где деловой подход встречается с вдохновением. Премьера сразу заявлена в международном формате», – отметили организаторы.

Айгуль Окутан – художник, фотохудожник и куратор международных проектов. Ее работы представляют синтез турецкой культуры и российской академической школы. За плечами автора – 14 персональных выставок в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Стамбуле и Елабуге, а также участие в более чем 60 экспозициях по всему миру. Автор и художественный руководитель проекта «Час культуры в бизнесе» – Гузель Абульханова.