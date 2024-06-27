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В Казани запустили новый фонтан в сквере Белинского
О запуске нового фонтана в сквере Белинского сообщил комитет внешнего благоустройства Казани в своем официальном телеграм-канале.
«Вчера запустили новый фонтан в сквере Белинского, рабочие завершили работы чуть раньше запланированного срока. Его предшественник не работал больше 10 лет. И вот жители снова получили источник летней свежести и радости», – говорится в сообщении.
Фонтан имеет 12 струй по кругу в высоту около метра и центральную в два раза выше. А вечером загорается разноцветная подсветка из 15 светильников.
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