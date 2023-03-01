В Казани запустили новую меру поддержки семей военнослужащих

Живущие в Казани члены семей военнослужащих, в которых воспитываются двое и более несовершеннолетних детей в возрасте до 10 лет, могут воспользоваться услугой сопровождения: волонтеры помогут им добраться до аэропорта, автовокзалов и железнодорожных вокзалов.

Чтобы попросить волонтеров о помощи, нужно позвонить в АНО «Добрая Казань» по телефону горячей линии: +7(843)558-74-18. Также можно обратиться лично, фонд расположен по адресу: ул.Сеченова, 5, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, в Казани разработаны и другие меры поддержки семей мобилизованных, в том числе карты «Батыр», по которым дети военных могут посещать спорткомплексы, музеи, концерты, представления в цирке. На сегодня, по данным мэрии, дети сходили на мероприятия по карте 25 тыс. раз. Кроме того, им выдано 1711 транспортных карт, с помощью которых совершили 67 тысяч бесплатных поездок.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 28 октября прошлого года по указу Президента РФ Владимира Путина.