В Казани запустили масштабный выставочный проект о культуре и традициях татарского народа

В Выставочных залах Присутственных мест открылась масштабная выставка «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции». Это совместный проект Национального музея РТ и Музея-заповедника Казанский Кремль. Экспозиция будет работать более двух лет. Участие в церемонии открытия приняла министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«Этот проект зрел не один год. Вокруг нас огромное количество единомышленников, людей, которые с любовью и вниманием возрождают костюмы, произведения искусства, этнографию и многое другое. Проект – не просто идея, а настоящий путь. Пусть он станет последовательным раскрытием для каждого человека, который сюда приходит, раскрытием все новых глубин и пробуждением жажды познания и исследования. В этом зале состоится еще множество просветительских событий. И этот путь – не просто культурный проект. Это путь поиска самих себя», – рассказала Ирада Аюпова.

Проект объединил шесть институций из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, включая Музейный комплекс города Казани, Научную библиотеку имени Н. И. Лобачевского, Музей археологии Татарстана и Государственный музей истории религии. Выставка организована в рамках Года «Казань – культурная столица исламского мира» и Года единства народов России.

Куратор проекта Ксения Пашина рассказала, что авторы стремились не дать готовый ответ, а создать пространство для размышления.

«Для нашей авторской команды задача была попытаться найти ключи к этому культурному коду, прикоснуться к нему, исследовать все, до чего мы могли дотянуться. У нас огромная команда – люди самых разных профессий, специалисты из совершенно разных областей и из разных городов. Получилась действительно масштабная творческая история. Самой сложной задачей для команды было создать поле для мыслей, где каждый посетитель сможет задать самому себе вопрос: что для него культурный код Казани? Что значит быть татарином? И совершенно неважно, кто этот человек – местный житель или турист, впервые приехавший в этот город», – отметила Ксения Пашина.

В экспозиции представили более 500 экспонатов – от эпохи Волжской Булгарии и Золотой Орды до начала XX века. Пять тематических разделов раскрыли историю татарской государственности, исламской культуры, ремесел, торговли и становления татарской интеллигенции.

Посетители увидят предметы средневекового быта, оружие, украшения, шамаили, казанские издания Корана, изделия татарских мастеров и материалы, посвященные развитию образования и женской эмансипации. Один из залов полностью посвятили шамаилю – самобытному жанру исламского искусства.

«У этого проекта впереди большая жизнь: активности, интерактивные форматы, новые программы. Мы расскажем и о "Таране" – игре для одаренных детей, которые увлечены историей Татарстана, историей тюркских народов и народов Поволжья. Этот интерактив мы будем развивать, насыщать и наполнять новым содержанием. Здесь для этого созданы специальные детские и интерактивные зоны. Все это делается для того, чтобы каждый мог почувствовать богатство нашей истории, прикоснуться к историко-культурным смыслам и нашему наследию. Экспозиция будет обновляться и постоянно дополняться», – добавил генеральный директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

Юные посетители смогут не только увидеть подлинные древности, связанные с историей Казани, но и полностью погрузиться в прошлое: в археологической песочнице – найти уникальный предмет, на мультимедийных станциях – попробовать себя в роли аптекаря или купца, а в виртуальной примерочной – примерить образы прошлых столетий.

В рамках выставки также запущены экскурсионные маршруты, аудиогид и другие культурно-образовательные мероприятия.

Директор Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга Екатерина Терюкова отметила значимость участия музея в проекте и уникальность представленных экспонатов.

«Для меня большая честь сегодня находиться здесь, в Казани, и принимать участие в проекте уже на его старте. Предметы, которые предоставил наш музей, уникальные не только в российском, но и в мировом культурном пространстве», – заявила она.

По ее словам, особый интерес вызывают редкие экспонаты исламской коллекции.

«Наша коллекция чрезвычайно разнообразна. Фонд ислама занимает в ней особое и очень достойное место. А среди экспонатов исламского собрания особую ценность представляют каллиграфические листы, которые мы с большой радостью привезли на эту выставку. Один из главных экспонатов – рубашка мюршида сразу привлечет внимание посетителей. Это уникальный предмет не только для нашего музея, но и для российских музеев в целом. Фактически прямых аналогов ему мы не знаем – это огромная редкость», – сказала Терюкина.