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В Казани запустили III сезон проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»
В КФУ запустили третий сезон телепроекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», где разбираются значимые высказывания лидера КНР.
Передачу покажут на ресурсах ГТРК, канале «Большая Азия» и сайте «Российской газеты». Торжественную церемонию посетил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, генеральный директор, главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
«Ценность гуманитарного общения заключается в обмене идеями и взаимной привлекательной культурой. Сегодня мы запускаем в эфир ведущих российских СМИ третий сезон телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина". Глубокое понимание Председателя КПК и осмысление принципов приоритетов народа, а также забота о стране и мире раскрыли уникальную духовную силу китайской культуры и осветили содержание видения госуправления Си Цзиньпина», – рассказал он.
Также Шэнь Хайсюн подчеркнул и значимость российской культуры. По его словам, в Китае есть очень много ее почитателей. Особенно он отметил литературные труды Александра Пушкина и Антона Чехова.
Символично, что старт третьего сезона проекта произошел в Казани в день 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также в первый день саммита БРИКС. Гостями стали многие известные деятели медиаиндустрии нашей страны.
«Китай – это не только древнейшая цивилизация мира, но и мощнейшая экономика мира и двигатель прогресса. У России теплые отношения с КНР. Отдельную гордость вызывает сотрудничество медийных организаций на протяжении многих лет. Мы обмениваемся материалами, помогаем организовывать прямые трансляции, подбирать журналистов и многое другое», – рассказала главный редактор телеканала RT и Медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Она подчеркнула значимость проводимого в Казани саммита БРИКС. Здесь будут приняты решения, которые повлияют на дальнейшее мироустройство.
Обращение участникам мероприятия направил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Его зачитал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
«Проект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" был инициирован ещё в 2019 году и получил продолжение, став замечательной традицией. Это свидетельствует об особой востребованности культурных обменов между нашими двумя странами. Эта работа особенно нужна в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, когда уровень сотрудничества находится в самой высокой точке», – сказано в обращении Пескова.
В заключение был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между китайскими медиакомпаниями и татарстанскими организациями, а также исполнены национальные мелодии России и Китая.
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