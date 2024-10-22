В Казани запустили III сезон проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КФУ запустили третий сезон телепроекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина», где разбираются значимые высказывания лидера КНР.

Передачу покажут на ресурсах ГТРК, канале «Большая Азия» и сайте «Российской газеты». Торжественную церемонию посетил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, генеральный директор, главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ценность гуманитарного общения заключается в обмене идеями и взаимной привлекательной культурой. Сегодня мы запускаем в эфир ведущих российских СМИ третий сезон телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина". Глубокое понимание Председателя КПК и осмысление принципов приоритетов народа, а также забота о стране и мире раскрыли уникальную духовную силу китайской культуры и осветили содержание видения госуправления Си Цзиньпина», – рассказал он.

Также Шэнь Хайсюн подчеркнул и значимость российской культуры. По его словам, в Китае есть очень много ее почитателей. Особенно он отметил литературные труды Александра Пушкина и Антона Чехова.

Символично, что старт третьего сезона проекта произошел в Казани в день 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также в первый день саммита БРИКС. Гостями стали многие известные деятели медиаиндустрии нашей страны.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Китай – это не только древнейшая цивилизация мира, но и мощнейшая экономика мира и двигатель прогресса. У России теплые отношения с КНР. Отдельную гордость вызывает сотрудничество медийных организаций на протяжении многих лет. Мы обмениваемся материалами, помогаем организовывать прямые трансляции, подбирать журналистов и многое другое», – рассказала главный редактор телеканала RT и Медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула значимость проводимого в Казани саммита БРИКС. Здесь будут приняты решения, которые повлияют на дальнейшее мироустройство.

Обращение участникам мероприятия направил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Его зачитал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" был инициирован ещё в 2019 году и получил продолжение, став замечательной традицией. Это свидетельствует об особой востребованности культурных обменов между нашими двумя странами. Эта работа особенно нужна в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, когда уровень сотрудничества находится в самой высокой точке», – сказано в обращении Пескова.

В заключение был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между китайскими медиакомпаниями и татарстанскими организациями, а также исполнены национальные мелодии России и Китая.