В Казани запускается новый туристический маршрут «Жизнь Тукая»

Гости и жители Казани смогут пройти по новому туристическому маршруту «Жизнь Тукая». Экскурсию на двух языках запускают префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда».

Посетители смогут пройти по улицам и знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством татарского поэта. Презентация нового маршрута пройдет 30 августа. В три часа дня начнется экскурсия на русском языке, в половину шестого — на татарском.

Необходимо заранее зарегистрироваться по телефону +7(904)-714-32-51, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.