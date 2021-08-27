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Ру Тат
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27 августа 2021  07:16

В Казани запускается новый туристический маршрут «Жизнь Тукая»

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Гости и жители Казани смогут пройти по новому туристическому маршруту «Жизнь Тукая». Экскурсию на двух языках запускают префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда».

Посетители смогут пройти по улицам и знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством татарского поэта. Презентация нового маршрута пройдет 30 августа. В три часа дня начнется экскурсия на русском языке, в половину шестого — на татарском. 

Необходимо заранее зарегистрироваться по телефону +7(904)-714-32-51, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

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