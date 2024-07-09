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В Казани запущена бесплатная образовательная программа для творческой молодежи
В Казани стартовала бесплатная образовательная программа для творческой молодежи от арт-резиденции RE’ACTOR. Для участия в ней подано свыше 300 заявок из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и еще 20 городов России и других стран.
Участников ожидают четыре творческие лаборатории: «Документальное кино», «Предметный дизайн», «Современное искусство» и «Искусство перформанса». Под руководством опытных наставников они проходят обучение в формате онлайн либо офлайн: посещают лекции, делают домашние задания.
«Лаборатория „Документальное кино“ и „Искусство перформанса“ пройдут в офлайн-формате в Казани. Однако заявки подавали и ребята из других городов, готовые переехать на лето ради обучения. Молодым креаторам интересно творческое развитие, а мы рады подарить им новые знания и опыт», — уточнила руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.
Программа поделена на три этапа: в июле проходит образовательный модуль, отбор резидентов; в августе состоится практический модуль в творческом глэмпинге; в сентябре-октябре — фестивальные мероприятия, на которых креаторы презентуют собственные проекты.
По итогам работы четырех лабораторий будет снят документальный фильм, создана групповая выставка современного искусства, разработаны предметы интерьера и поставлены перформансы. Увидеть готовые работы можно будет на Всероссийском фестивале креативных индустрий «Город-RE’ACTOR» в сентябре.
Программа поддержки от арт-резиденции является одним из мероприятий программы «Регион для молодых», который реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Росмолодежи и Министерства по делам молодёжи РТ.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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