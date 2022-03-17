В Казани открылась Академия занимательных наук для учеников начальных классов

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» стартовал новый проект – «Академия занимательных наук». Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Еженедельно в стенах театра в театрально-интерактивной форме им рассказывают об астрономии.

«Дети не просто получают информацию о тайнах Вселенной, но и сами участвуют в процессе смены времени года на одной из планет, примеряют на себя роль атмосферного слоя Земли и облачаются в образ Солнца», – рассказал художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путь к знаниям «выстраивают» вымышленные герои – юный астроном, поглощенный идеей проникнуть в тайны Вселенной, и домовой, который ровным счетом ничего не смыслит в науке о небесных телах.

Сегодня гостями арт-резиденции стали около 150 учеников школы №81 Кировского района. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка РТ Марина Ясельская рассказала, что дети нынешнего поколения весьма любознательны – они уже знают о существовании многих планет и их значении для солнечной системы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нас этот факт приятно удивил, особенно если учесть, что в школах астрономию преподают только в средних классах. В свое время мореплаватели по звездам выстраивали нужный маршрут, а заплутавший путник находил дорогу домой – все это доказывает важность знания астрономии. Наша же задача, чтобы дети унесли из этих стен целый багаж ценной и занимательной информации о планетах», – поделилась Ясельская.

Останавливаться на достигнутом арт-резиденция не собирается – впереди воплощение грандиозных планов. «Академия занимательных наук» станет еженедельной программой, где дети смогут познавать и другие дисциплины, такие как анатомия, ботаника, физика и химия.