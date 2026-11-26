Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани планируют запретить использование и стоянку маломерных судов на акватории озера Нижний Кабан. Соответствующий проект постановления Исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничение будет действовать ежегодно с 15 апреля по 14 октября.

Запрет коснется маломерных судов, подлежащих государственной регистрации. При этом он не будет распространяться на прогулочно-экскурсионные суда с электрическими двигателями и лодки без моторов.

Также ограничение не затронет суда, используемые надзорными и спасательными службами, а также органами внутренних дел для обеспечения общественного порядка и выполнения служебных задач.

Для информирования жителей на озере планируют установить специальные знаки. Меру планируют ввести для обеспечения безопасности людей на водных объектах.