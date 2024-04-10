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Новости Татарстана и Казани
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В Казани запретят ездить на электросамокатах по ул.Баумана и мосту Миллениум
В Казани появятся зоны запрета движения для электросамокатов и велосипедов с включенным электродвигателем. Кроме того, на некоторых территориях ограничат скорость движения СИМ до 10-15 км/ч. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, скорость движения будет ограничена до 10 км/ч рядом с детсадами, школами, гимназиями, лицеями. Кроме того, любителям СИМ запретят развивать скорость более 15 км/ч в парках, скверах, на бульварах, площадях, стадионах и набережных, рядом с ТЦ и театрами, в жилых зонах.
«Зона запрета движения» устанавливается на проезжей части магистральных улиц, территории расположения объектов культурного наследия, на пешеходных переходах, в общественных пространствах, в которых нет велодорожек или тротуаров шириной более полутора метров, на кладбищах, производственных объектах, на пешеходных улицах, на территории детсадов, школ, вузов, профорганизаций.
В перечне зон запрета 31 магистральная улица, в том числе Авангардная, Большая Крыловка, Вишневского, Достоевского, Кировская и Кремлевская дамбы, магистраль 100-летия ТАССР, Мамадышский и Сибирский тракты, мост Миллениум, ул.Пушинка; 11 территорий, среди которых парки «Кырлай», «Урам», Центр семьи «Казан», промзоны по ул.Миля и Родины, и пешеходные улицы Баумана и Петербургская.
Кроме того, документ установит правила для мест парковок электросамокатов и велосипедов в городе.
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