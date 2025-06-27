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Общество 27 июня 2025 12:48

В Казани запретили движение маломерных судов на время проведения VK Fest

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Из-за проведения музыкального фестиваля VK Fest на Казанке вводится временный запрет на использование маломерных судов.

Запрет будет действовать 29 июня с 14.00 до 22.00 на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

Под ограничение попадают:

  • лодки (гребные и парусные);
  • байдарки;
  • гидроциклы;
  • спортивные и прогулочные суда.

На воде будут дежурить сотрудники ГУ МЧС России по РТ. Они проследят, чтобы правила соблюдались и никто не оказался в зоне риска.

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