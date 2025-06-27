В Казани запретили движение маломерных судов на время проведения VK Fest

Из-за проведения музыкального фестиваля VK Fest на Казанке вводится временный запрет на использование маломерных судов.

Запрет будет действовать 29 июня с 14.00 до 22.00 на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

Под ограничение попадают:

лодки (гребные и парусные);

байдарки;

гидроциклы;

спортивные и прогулочные суда.

На воде будут дежурить сотрудники ГУ МЧС России по РТ. Они проследят, чтобы правила соблюдались и никто не оказался в зоне риска.